Wie wir mit Big Data die Corona-Krise bewältigen können

Das österreichische Rote Kreuz hat mit „Stopp Corona“ gerade eine App veröffentlicht, mit der Nutzer ihre Begegnungen mit Freunden, Familie oder im Beruf festhalten können. Wenn der Nutzer dann plötzlich Symptome bekommt und den Verdacht hat, erkrankt zu sein, können seine Kontakte anonymisiert benachrichtigt werden. Die Betroffenen können sich dann in freiwillige Quarantäne begeben, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen.

Tracking als Lösung?

Die Rote-Kreuz-App symbolisiert den derzeitigen österreichischen Weg, um die Verbreitung des Coronavirus mittels Technologie einzudämmen. Sie setzt auf eine freiwillige Nutzung und anders als in Südkorea werden Patienten nicht rund um die Uhr bewacht und bestraft, wenn sie sich aus der Wohnung entfernen.

In Südkorea wurden Personen auch per SMS darüber informiert, wenn in einem Wohnblock, dem sie sich näherten, besonders viele Fälle registriert waren. Das heißt: Die Bürger wurden dort rund um die Uhr getrackt und überwacht, aber auch entsprechend informiert, wenn sie sich einem Risikogebiet näherten. Diese Lösung hatte dort laut Berichten dazu geführt, dass die Erkrankung stark zurückgedrängt werden konnte. Doch wäre das auch ein Weg für Europa?

Das Epidemiegesetz in Österreich hebelt den Datenschutz weitgehend aus. Auch die EU-Kommission hält es aus datenschutzrechtlicher Sicht für möglich, sensible persönliche Daten im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus zu verwenden. Mit der „Stopp Corona“-App hält man sich jedoch an geltende Datenschutz-Gesetze. Es wurde kein Instrument gebaut, das Tracking von Personen ermöglicht oder sogar bewusst fördert. Das Prinzip, seine Kontakte anonym zu teilen, beruht auf Freiwilligkeit.

Zu ungenau, zu viele Daten

„Die personenbezogene Nutzung von Bewegungsdaten, etwa für die Nachverfolgung von Kontakten zu Infizierten, kann ich mir nicht vorstellen. Ich bezweifle auch die Sinnhaftigkeit einer solchen Maßnahme", sagt Datenexperte Wolfie Christl zur futurezone. Er setzt sich seit Jahren kritisch mit dem Thema Big Data auseinander.

Die Standortdaten der Handynetzbetreiber seien ohnehin viel zu ungenau dafür. "Bewegungsdaten auf Basis von GPS oder WLAN via Smartphone und Apps sind nicht nur ungenau, sondern auch noch systematisch fehlerbehaftet. Wenn ich nun zum Beispiel analysieren möchte, welche Telefone in den letzten zwei Wochen in der Nähe einer infizierten Person waren, bekomme ich Hunderte bis Tausende Ergebnisse. Wer soll das auswerten", ist Christl skeptisch.