Ausgangsbeschränkung: A1 liefert Bewegungsprofile an Regierung

A1 stellt der österreichischen Regierung die Bewegungsprofile von Handynutzern anonymisiert zur Verfügung. Damit soll untersucht werden, inwieweit die Ausgangsbeschränkungen, die aufgrund der Coronavirus-Pandemie verhängt wurden, wirksam sind. Wie die Kronen Zeitung berichtet, soll der Mobilfunker die Daten auf Eigeninitiative bereitgestellt haben.

Die Daten zeigen für einen beliebigen Tag an, wie sich die Mobilfunk-Kunden verhalten haben. So soll der Krisenstab nachvollziehen können, ob Ausgangsbeschränkungen eingehalten und die sozialen Kontakte reduziert werden. Die Daten zeigen: Die Österreicher reduzierten ihren Bewegungsradius um 40 bis 50 Prozent, seit die Maßnahmen zur Corona-Prävention beschlossen wurden.

Stellungnahme

A1 bestätigt gegenüber der futurezone das Vorgehen. So heißt es in einer Stellungnahme, dass gemeinsam mit Invenium, einem Spin Off der TU Graz, Bewegungsanalysen analysiert werden, die aus vollständig anonymisierten Daten mittels Algorithmen errechnet werden.

Damit sei es möglich, die Bewegungsströme von Menschengruppen in 20er-Schritten zu visualisieren. Normalerweise werde das genutzt, um etwa die Bewegungen von Touristen nachvollziehen zu können.

"A1 stellt diese Analysen in Krisenzeiten relevanten staatlichen Stellen zum Wohle der Allgemeinheit zur Verfügung", so der Mobilfunker. Die Lösung sei "DSGVO-konform und TÜV geprüft".

China und Israel

Auch in anderen Ländern wurden vergleichbare Maßnahmen gesetzt. Dazu zählt etwa China. Dort konnten Technologie-Konzerne Bewegungsprofile über einen Monat speichern, auswerten und an die Regierung übermitteln - ohne Anonymisierung. Die Benutzer werden entsprechend ihres Verhaltens in Risikokategorien eingestuft.

In Israel werden mithilfe von Handydaten die Bewegungen von Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, verfolgt. Wer mit ihnen in Kontakt kommt, wird per SMS angewiesen, sich in Quarantäne zu begeben. Möglich wird das durch eine Notfallbestimmung, die am Montagabend beschlossen wurde. Gelten soll sie zunächst für 30 Tage. Eine Genehmigung des Generalstaatsanwalts vorausgesetzt, können Behörden nun auf die Daten zugreifen, um die Ausbreitung von COVID-19 einzudämmen. Israels Vorgehen stößt auch auf Kritik. Selbst in Krisen wie dieser müssten Bürgerrechte erhalten bleiben, kritisiert der Datenschützer Malkiel Blass.

In Südkorea wird ebenfalls moderne Technologie zur Bekämpfung des Virus verwendet. So wird per App kontrolliert, ob Quarantänebestimmungen eingehalten werden.