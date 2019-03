Start-up analysiert Verkehrsströme mit Mobilfunkdaten

Datenschutz

Auf Datenschutz legt das Start-up großen Wert. Wie Daten anonymisiert werden müssen, damit keine Rückschlüsse auf Personen möglich sind, hat das Team des Start-ups bereits bei Forschungsprojekten vor der Gründung untersucht. "Wir arbeiten, was die Daten betrifft, zeitlich und räumlich in engen, selbstauferlegten Grenzen", sagt Cik.

„Datenschutz beginnt schon ganz am Anfang bei den Ausgangsdaten, die vom Mobilfunkbetreiber ausschließlich anonym bereitgestellt werden. Es zieht sich durch bis zur aggregierten Darstellung der Analyseergebnisse. Daher ist ein Rückschluss auf Einzelpersonen unmöglich, was auch im Vorjahr durch eine Zertifizierung des TÜV Saarlands bestätigt wurde.“ Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), die seit Mai in der EU zur Anwendung kommt, habe nicht viel für das Unternehmen verändert, erzählt Cik: "Wir haben uns jahrelang mit dem Thema beschäftigt und waren gut vorbereitet."

Abo oder Einzelprojekte

Seine Datenanalysen bietet Invenium entweder gegen eine monatliche Gebühr oder auf Einzelprojektbasis an. Kunden können auf Dashboards zugreifen oder die Analysen über Schnittstellen auch in ihre eigenen Systeme einspeisen. Neben Behörden und öffentliche Verkehrsanbieter zählt das Start-up auch Unternehmen und Organisationen aus Handel und Tourismus zu seinen Kunden.

Finanziert wurde das Unternehmen neben Geldern von den Anteilseignern TU Graz und A1 auch mit Förderungen der Förderbank austria wirtschaftsservice. Mittlerweile könne man gut aus dem Cash Flow leben, sagt Cik. Derzeit beschäftigt das Grazer Start-up zehn Mitarbeiter. Nach weiteren Datenanalysten wird gesucht. "Händeringend", wie der Gründer sagt.

Internationale Expansion

Gemeinsam mit dem Miteigentümer A1 wird die internationale Expansion in Angriff genommen. Dabei arbeitet man eng mit den Töchtern des Mobilfunkers, etwa in Bulgarien, Serbien und Slowenien, zusammen. Auch nach Westeuropa will das Start-up seine Fühler künftig ausstrecken. Cik: "Das Interesse ist da."

Dieser Artikel entstand im Rahmen einer Kooperation zwischen futurezone und aws (austria wirtschaftsservice).