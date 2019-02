Von Marie Kondo inspirierte App räumt im Twitter-Feed auf

Buchautorin und Netflix-Serienstar Marie Kondo ist derzeit in aller Munde. Die japanische "Organisationsberaterin" hat mit ihrem Motto "Does it spark joy?" Menschen weltweit zum radikalen Ausmisten ihres Haushalts motiviert. Marie Kondos "KonMari"-Methode soll nun auch beim Aufräumen im eigenen Twitter-Profil helfen. Der Programmierer Julius Tarng hat nun die Web-App Tokimeki Unfollow veröffentlicht, die sich an Kondos Weisheiten orientiert.

Jüngste Tweets als Beispiele

"Tokimeki" ist der japanische Begriff, der sich als "spark joy" (zu Deutsch etwa: Freude entfachen) übersetzen lässt, berichtet The Verge. Wer sich in der App mit seinen Twitter-Zugangsdaten anmeldet, bekommt die jeweils jüngsten Tweets aller Konten vorgelegt, denen er folgt. Genau wie bei Gewandstücken soll man anhand dieser Einzelbeispiele entscheiden, ob einem Tweets der vorliegenden Sorte noch Freude bereiten oder nicht.