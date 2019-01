Was der WhatsApp-Stern bedeutet und wozu er gut ist

WhatsApp-Stern: Einfacher geht's kaum

Nun weißt du also, wofür der Stern in WhatsApp steht und wie man diesen einsetzen kann, um wichtige Nachrichten schneller wiederzufinden. Natürlich kann man das Stern-Symbol in einer markierten Text-Nachricht auch genauso leicht wieder entfernen. Dafür kehrst du den Prozess einfach um – tipp drei Sekunden lang auf die markierte Nachricht und drück erneut auf den Stern - fertig.

Dieser Artikel ist zuerst auf futurezone.de erschienen.