So kann man gelöschte WhatsApp-Nachrichten wiederherstellen

Vor einiger Zeit schon hat WhatsApp die lang erwartete Löschfunktion vorgestellt, mit der peinliche Nachrichten entsorgt werden können. Du kannst sie aber auch ganz einfach wieder sichtbar machen.

Lange haben die Nutzer auf die Löschfunktion bei WhatsApp gewartet, Ende 2017 hat der Entwickler des beliebten Programms sie dann endlich umgesetzt. Jede WhatsApp-Nachricht konnte ursprünglich bis zu sieben Minuten nach dem Absetzen gelöscht werden - selbst dann,wenn das Handy des Empfängers sie bereits erhalten hat.

Dazu muss der Absender einfach nur die Nachricht markieren, den Papierkorb auswählen und das Feld "Für alle löschen” betätigen. Kurz darauf erhält der Chat-Partner anstelle der ursprünglichen Nachricht eine Meldung, dass der Schreiber die Mitteilung gelöscht hat.

In der Theorie zumindest, denn anscheinend werden die Benachrichtigungen nur oberflächlich gelöscht, wie das spanische Magazin “ Android Jefe” erklärt. Mit einem einfachen Trick kann der Empfänger gelöschte WhatsApp-Nachrichten wiederherstellen.

Gelöschte WhatsApp-Nachrichten wiederherstellen, so geht's

Aus Sicherheitsgründen protokolliert WhatsApp Teile des Chat-Verlaufs in der Datei “android.text”. Auch die aus der Ferne gelöschten Mitteilungen sind hier aufgelistet. Läuft auf deinem Handy Stock-Android, oder du besitzt ein Google-Phone wie das Pixel 2, kannst auf die gelöschten Nachrichten mit 4 Schritten zugreifen.

Aktiviere den Entwicklermodus. Öffne dafür den Menüpunkt "Über das Telefon " in den Einstellungen und tippe mehrfach auf "Build-Nummer". Mit einem Pop-up wird deine Auswahl bestätigt. Suche auf deinem Handy nach dem Widget “Benachrichtigungseinstellung”. Bei manchen Smartphones ist die Funktion in das Widget “Einstellung” integriert. Öffne im Widget die Datei “android.text”. Suche in der Datei nach deiner Nachricht.

Solltest du diese Funktion auf deinem Handy nicht finden, dann kannst du zum Beispiel den Nova-Launcher herunterladen (zum Download), in dem das erforderliche Widget bereits enthalten ist. Hast du ein Android-Phone von einem anderen Hersteller, kannst du aus dem Play Store die Apps “Notification History” (zur App) und “Notification Log” (mehr Infos) herunterladen. Diese können jedoch nur gelöschte Nachrichten wiederherstellen, die nach der Installation empfangen wurden.

Nicht alle WhatsApp-Nachrichten können wiederhergestellt werden

Mit dem Trick können jedoch nur die ersten 100 Zeichen einer gelöschten Nachricht wiederhergestellt werden, zudem sind folgende Einschränkungen zu beachten:

Nur Nachrichten, die dein Handy bereits empfangen hat, können gelöscht werden. Hat der Absender die Nachricht gelöscht, bevor sie bei dir eingegangen ist, ist sie endgültig gelöscht.

Damit die Größe der Datei “android.text” nicht ins Unermessliche steigt, werden nur vergleichsweise neue Nachrichten gespeichert, alte werden nach einiger Zeit automatisch gelöscht. Möchtest du also eine Datei retten, solltest du zeitnah mit der Wiederherstellung beginnen.

Nur Nachrichten, die du erhalten hast, während der Bildschirm deines Handys ausgeschaltet war, können wiederhergestellt werden.

Fotos können nicht wiederhergestellt werden.

Auf deinem Smartphone müssen Benachrichtigungen aktiviert sein.

Neue Zeitspanne für das Löschen von WhatsApp-Nachrichten

Seit März 2018 hat sich der Zeitraum zum Löschen von WhatsApp-Nachrichten deutlich gesteigert: zunächst von den besagten sieben Minuten auf die merkwürdig spezifische Dauer von einer Stunde, acht Minuten und 16 Sekunden. Also 4069 Sekunden. Warum WhatsApp-Entwickler diese krumme Zeitangabe gewählt haben, lest ihr in diesem Artikel.

Mittlerweile ist auf der WhatsApp-eigenen Erklärseite aber selbst davon schon keine Rede mehr. Die WhatsApp-Löschfunktion könnte also womöglich unbegrenzt zur Verfügung stehen. Immerhin ist das Feature inzwischen für alle gängigen Betriebssysteme verfügbar. Anfangs durften sich nämlich nur iOS-User über die verlängerte Möglichkeit des Löschens freuen. Wichtig ist aber weiterhin, dass sowohl Empfänger als auch Sender die aktuellste Version von WhatsApp installiert haben.

Fazit: Nachdenken beim Schreiben!

Solltest du aus Versehen eine Nachricht entfernt haben, ist es natürlich praktisch, dass es eine Möglichkeit gibt, gelöschte WhatsApp-Nachrichten wiederherzustellen. Für alle anderen gilt: Kopf an beim Schreiben. Peinliche Nachrichten sind nicht immer so schnell aus der Welt geschafft, wie es WhatsApp seinen Nutzern verspricht.

Dieser Artikel erschien zuerst auf futurezone.de