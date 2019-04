WhatsApp-Beta liefert Hinweis auf neue Funktionen

Die WhatsApp-Entwickler sind aktuell sehr aktiv beim Implementieren neuer Funktionen. Vergangene Woche wurden gleich zwei neue Beta-Versionen für Android veröffentlicht: 2.19.86 und 2.19.87. In ersterem wurde die lang erwartete Funktion integriert, dass Sprachnachrichten nun auch hintereinander abgespielt werden können.

2.19.87 bringt die App nun einen weiteren Schritt in Richtung Dark Mode. So wurde nun auch die Profilansicht entsprechend aktualisiert. Wann genau der Dark Mode Einzug in ein Stable-Release hält, ist aktuell allerdings noch unklar, wie Wabeta.info schreibt.