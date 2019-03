WhatsApp sperrt User mit modifizierten Apps

Der Messaging-Dienst WhatsApp will bei der Sicherheit nachbessern und dürfte strenger gegen Nutzer vorgehen, die modifizierte Varianten der App verwenden. Wie WABetaInfo entdeckt hat, wurden die FAQs entsprechend aktualisiert. So finden sich dort nun Anleitungen, wie man von inoffiziellen WhatsApp-Clients GB WhatsApp oder WhatsApp Plus zu offiziellen Version migriert, ohne dabei Daten wie Chatverläufe oder Fotos zu verlieren.

Sollte der Dienst registrieren, dass man eine manipulierte Version benutzt, wird man temporär gesperrt. Man kann WhatsApp dabei also für einen bestimmten Zeitraum nicht mehr nutzen. WhatsApp arbeitet schon seit längerem mit diesen "Strafen". Sollte man wiederholt auffällig werden, droht mit hoher Wahrscheinlichkeit einer längerfristige Sperre.