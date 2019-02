WhatsApp-Update bringt lang erwartete neue Sicherheitsfunktion

Wie bereits aus den Beta-Versionen von WhatsApp hervorgegangen ist, experimentierte der Messenger-Dienst in den vergangenen Monaten mit neuen Sicherheitsfunktionen. Nun wird ein neues Security-Feature für WhatsApp-Nutzer am iPhone mit einem Update verteilt.

Dadurch ist es künftig möglich, die privaten Chats zusätzlich per Touch ID oder Face ID zu schützen. Will man also einen Chatverlauf nachlesen, ist es notwendig sich noch einmal per Fingerabdruck oder Gesichtsscan zu authentifizieren, obwohl das Smartphone bereits entsperrt ist. Wer seine Chats vor fremden Augen mit den zusätzlichen Sicherheitsfunktionen schützen will, soll allerdings auch die Notification-Einstellungen entsprechend anpassen.