Wie man sein Smartphone für den Notfall rüstet

Wie weiß das Handy, wo ich bin?

Das Handy hat mehrere Möglichkeiten, den Aufenthaltsort zu bestimmen. Besonders im Freien ist die naheliegendste Möglichkeit der in den meisten Handys integrierte GPS-Empfänger. Hat man keinen GPS-Empfang (etwa in Innenräumen), kann das Handy über WLAN-Netzwerke oder Mobilfunkmasten in der Nähe den Ort bestimmen. In der Praxis ist es meist eine Kombination aus mehreren Techniken, die bis auf wenige Meter genau ist.

Alternativen

Alternativen zur Google-AppAuch Apple bietet mit „Mein iPhone suchen“ eine ähnliche App an, die allerdings den Geräten des US-Herstellers vorbehalten ist. Obwohl sich der App-Name explizit auf iPhones bezieht, können damit alle vernetzte Apple-Geräte, beispielsweise MacBooks und iPads, geortet werden. Mehrere Drittanbieter, beispielsweise Glympse (Android, iOS) und Life360 (Android, iOS), bieten ebenso ihre Dienste kostenlos an.

Aus Datenschutzgründen sollte man aber Vorsicht walten lassen. Der App-Betreiber hätte stets Zugriff auf den eigenen Standort – eine Information, die von Dritten leicht missbraucht werden könnte. Das sollte man auch bei den Diensten von Apple und Google im Hinterkopf behalten.

Notfallinformationen am Sperrbildschirm

Hilfreich kann es außerdem sein, eine Notfall-Kontaktinformation auf seinem Handy-Sperrbildschirm anzuzeigen. So können Dritte direkt über das Handy ablesen, wen sie kontaktieren müssen. Unter Apples iOS findet sich eine entsprechende Option in der Gesundheits-App.

Auf iPhones kann man die entsprechende Information in der App „Health“ ergänzen.

Der entsprechende Punkt heißt „Notfallpass“.

Dort können persönliche Informationen, Krankheiten, Gewicht oder eben Notfallkontakte eingeben.

Auf dem Sperrbildschirm kann man die entsprechenden Informationen dann über einen Punkt links unten aufrufen.

Unter Android hängt es vom Hersteller ab, wie der Notfallmodus auf dem Sperrbildschirm funktioniert. Auf Samsung-Smartphones findet sich die entsprechende Option etwa in den Kontakten. Dort muss man seinen Namen antippen und kommt dann auf seine Profilansicht. Ganz unten finden sich die Optionen „Notfallkontakte“. Dort kann man auch medizinische Informationen hinzufügen.