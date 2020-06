Entspannende Wellnessoase in den eigenen vier Wänden

Das Unternehmen wurde in Österreich im Jahr 1996 gegründet. Conrad steckt voller Ideen! Mit mehr als 200.000 Artikeln bietet Österreichs größtes Technikparadies ein umfassendes Sortiment in den Bereichen Elektronik und Technik – angefangen vom kleinsten Bauteil, über Messtechnik, alternativer Energietechnik, Haustechnik und Werkzeug, über Modellbau und Modellbahn bis hin zu Multimedia, Unterhaltungselektronik und Computertechnik. Der Vertrieb der Produkte erfolgt über folgende 3 Kanäle: In den vier Megastores in Wien, Vösendorf, Graz und Linz und der Filiale in Salzburg bietet sich die Möglichkeit, die Produktideen vorort zu erleben. Über den klassischen Versandhandel mit Katalogen können die Kunden mittels Bestellschein oder telefonisch ihre gewünschten Produkte anfordern. Per Mausklick kann man in den beiden Onlineshops www.conrad.at und www.business.conrad.at schnell und praktisch Produkte vergleichen und die optimale Lösung für Probleme, Wünsche oder Ideen finden. Ein weiterer Vertriebsweg sind die Conrad Partner, die für eine weitere regionale Flächendeckung sorgen. Neu: der Conrad Corporate Blog unter http://blog.conrad.at!