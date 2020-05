100 Millionen Euro für Start-ups

„Start-up Center“ prangt über dem Haus in der Wiener Walcherstraße 11a im zweiten Wiener Gemeindebezirk. Seit rund einem Monat residiert dort die Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) . Am Dienstagabend wurde der neue Standort der Förderbank des Bundes offiziell eröffnet. Thema der Auftaktveranstaltung waren Start-ups, dessen Förderung sich die aws jährlich 100 Millionen Euro kosten lässt. „Start-ups sind uns ein großes Anliegen“, sagt aws-Geschäftsführer Bernhard Sagmeister. „Sie sind innovativer und beweglicher als große Unternehmen und sie sind der Wachstumsmotor und Impulsgeber der heimischen Wirtschaft.“

Österreichs Start-ups seien vor allem in den Bereichen Life Science (Biowissenschaft), Kreativwirtschaft und im IT-Bereich stark, meint Stiftinger . Bei Unternehmensgründungen gebe es in Österreich jedoch Aufholbedarf. Das liege auch am Unternehmergeist, oder am „entrepreneurial spirit“, wie es die aws-Geschäftsführerin ausdrückt: „Unternehmertum als Option für das eigene Berufsleben ist in Österreich noch nicht sehr stark ausgeprägt.“ Es gehe auch darum, gesellschaftliches Bewusstsein zu schaffen, sagt Stiftinger . Wer das Risiko einer Gründung eingehe, könne auch scheitern. Dass die Kultur des Scheiterns hierzulande fehlt, hört man häufig, auch Stiftinger meint: „Wir haben in Österreich noch einen langen Weg vor uns, um das Gefühl zu vermitteln, dass Scheitern auch Erfahrung heißen kann.“