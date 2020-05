78 Prozent boykottieren Produkte aus moralischen Gründen

Gründer, Pioniere und die soziale Verantwortung von Unternehmen sind auch Thema beim future.talk der Telekom Austria am 8. Oktober in Wien. Heuer steht die Veranstaltung, bei der in den vergangenen Jahren unter anderem WWW-Erfinder Tim Berners-Lee und Apple-Mitgründer Steve Wozniak zu Gast waren, unter dem Titel "The Pioneer Effect". Der diesjährige Stargast der Diskussionsreihe soll kommende Woche bekannt gegeben werden.