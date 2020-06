A1 hebt ab Mai Grundentgelt für alte Tarife an

A1 hat heute bekannt gegeben, dass es die Grundentgelte für gewisse A1- und Red Bull MOBILE-Tarife ab dem 19. Mai um 1,90 Euro pro Monat anheben wird. Davon betroffen sind A1 Sprach-Tarife, die vor dem 18.11.2013 angemeldet wurden, A1 Mobil-Internet-Tarifen, die vor dem 3.6.2013 angemeldet wurden, sowie Red Bull MOBILE Tarife, die vor dem 15.5.2013 angemeldet wurden.

Die Preise für die aktuellen Tarife werden beibehalten. Zudem wird mit den Vertragsänderungen auch die SIM-Pauschale für all jene Kunden nachgereicht, die diese bislang nicht bezahlen mussten. Diese beträgt 19,90 Euro pro Jahr und deckt Service-Leistungen, wie zum Beispiel das Tauschen der SIM-Karte, ab. Die betroffenen A1-Kunden sollen in den nächsten Wochen einen Brief erhalten, in dem sie über die nächsten Schritte informiert werden.