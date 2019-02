Absturz von Amazon-Frachtmaschine: Piloten warnten vor Arbeitsbedingungen

Am vergangenen Wochenende ist im US-Bundesstaat Texas ein Frachtflugzeug von Amazons Prime Air in eine Bucht gestürzt. Alle drei Crew-Mitglieder dürften bei dem Absturz ums Leben gekommen sein. Laut Augenzeugen ist das Flugzeug mit der Nase voran in die Bucht gestürzt. Die Boeing 767 von Atlas Air war für Amazons Prime Air unterwegs. Die Ursache für Absturz war zunächst unklar. Man müsse die Auswertung des Flugschreibers abwarten, hieß es von der US-Behörde für Transportsicherheit NTSB.