Actioncam-Anbieter GoPro mit plus 30 Prozent an Börse

GoPro hatte bei dem Börsengang 427 Mio. Dollar (313,8 Mio. Euro) eingenommen, die zur Hälfte an das Unternehmen und an einige Alteigentümer gehen. Ausgehend aus den insgesamt gut 125,74 Millionen Aktien, die GoPro in seinem Börsenprospekt aufführt, ergibt sich ein Unternehmenswert von rund 3,9 Mrd. Dollar. Die Kalifornier waren die angebotenen Anteilsscheine mit einem Ausgabepreis von 24 Dollar bereits am oberen Ende der anvisierten Preisspanne losgeworden.