Actionkamera-Anbieter GoPro begehrt bei Anlegern

Vor gut einem Jahrzehnt wollte sich ein Kalifornier selber beim Surfen filme und startete die Produktion von Videokameras. Jetzt geht GoPro an die Börse und ist Milliarden wert.

Die für ihre Hero-Actionkameras bekannte US-Firma GoPro kann sich beim Börsengang über einen Geldsegen freuen. Insgesamt flossen 427 Millionen Dollar (313 Mio Euro) zur Hälfte ans Unternehmen und an einige Alteigentümer. Die Kalifornier brachten einen ersten Schwung Aktien zum anvisierten Höchstpreis von 24 Dollar unter die Anleger. Damit wird das Unternehmen zum Börsengang mit rund drei Milliarden Dollar bewertet.

Der Handel mit den Aktien solle am Donnerstag beginnen, teilte GoPro am Vorabend mit. Das Unternehmen geht unter dem Kürzel „GPRO“ an die Technologiebörse Nasdaq. GoPro hatte im Vorfeld einen Preis pro Aktie von 21 bis 24 Dollar angepeilt.