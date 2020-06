Alibaba-Anteil soll Yahoo steuerfreie Milliarden bringen

„Wir haben unermüdlich an einer Lösung für eine steuereffiziente Alternative gearbeitet, die den Wert unserer Alibaba-Investition für unsere Aktionäre maximiert“, sagte Mayer. Der Trick soll funktionieren, weil die Transaktion nur Aktien umfasst, worauf in den USA keine Steuern anfallen. Laut Mayer wären bei einem „gewöhnlichen Verkauf“ des Aktienpakets von insgesamt 384 Millionen Alibaba-Anteilsscheinen etwa 40 Prozent an Steuern angefallen. So müssen Aktionäre nur an den Fiskus zahlen, wenn sie „ SpinCo“-Anteile veräußern.

Am Markt kamen die Neuigkeiten entsprechend gut an - die Yahoo-Aktie stieg nachbörslich um fast sieben Prozent. Alibaba hatte im September den größten Börsengang aller Zeiten in den USA gestemmt, Yahoo zählte als einer der frühen Investoren zu den großen Profiteuren. Seitdem stand der Konzern jedoch unter Druck, Aktionäre am Ertrag zu beteiligen. Vor allem der Hedgefonds Starboard Value hatte sich wiederholt mit entsprechenden Forderungen hervorgetan.