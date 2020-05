Alibaba-IPO: Truthahn-Sandwiches und lange Schlangen

Die meisten Investoren habe vielen Fragen an das Management des Konzerns. 3iCapital-Manager Yosri etwa will vor allem wissen, welche Strategie Alibaba für weltweites Wachstum verfolge und wie er gegen Rivalen wie Amazon und eBay in den USA ankommen wolle. Antworten darauf habe er nicht bekommen, bemängelt Yosri.

Andere Anleger, mit denen die Nachrichtenagentur Reuters sprach, äußerten sich ähnlich: Sie hätten gerne gewusst, wie Alibaba zu Bedenken steht, bei der Besetzung des Managements zu undurchsichtig zu sein. So habe Firmengründer Jack Ma noch immer sehr großen Einfluss darauf, wer die Schlüssel-Positionen im Konzern erhält. Anleger sehen darin einen Konflikt zwischen den Interessen des Geschäftsmannes und denen des Konzern. Ma besitzt noch acht Prozent an Alibaba, aber auch Anteile an vielen anderen Unternehmen.

Bis heute nicht vergessen sei etwa Alibabas Entscheidung aus dem Jahr 2010, seinen Bezahldienst Alipay an eine von Ma kontrollierte Gesellschaft auszugliedern. Zur Überraschung vieler Anleger sprach Ma diesen Punkt im Waldorf Astoria in einer zehnminütigen Rede aber an. "Er sagte, es sei eine schwere Entscheidung gewesen, aber erst mit der Zeit werde sich zeigen, dass es auch eine gute Entscheidung war", sagte ein Investor.