Alibaba startet erst im Herbst an der New Yorker Börse

Der führende Online-Handelsplatz in China, Alibaba, startet erst im Herbst an der Börse in New York. Man will die Urlaubszeit abwarten.

Investoren müssen sich wohl noch gedulden, wenn sie bei einem der größten Börsengänge aller Zeiten mitmachen wollen: Nach Informationen der „ New York Times“ peilt der chinesische Online-Handelskoloss Alibaba einen Termin im September an. Bislang war mit der ersten August-Woche gerechnet worden. Alibaba wolle jedoch die Urlaubszeit abwarten, schrieben die US-Medien unter Berufung auf eingeweihte Personen. Das Unternehmen selbst äußerte sich nicht dazu.



Alibaba hatte im März angekündigt, an die Börse in New York gehen zu wollen. Hier sitzen die finanzstarken und internetverliebten Investoren. Es könnte der größte Börsengang seit Facebook im Mai 2012 werden mit damals 16 Milliarden Dollar (11,8 Mrd Euro). Der genaue Preis und Termin wird erst am Tag vor dem Handelsbeginn festgelegt. Alibaba betreibt die führenden Online-Handelsplätze in China.