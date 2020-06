Alibaba verbündet sich vor IPO mit US-Online-Händler

Das asiatische Online-Imperium und der kleinere amerikanische Amazon-Rivale ShopRunner planten in China eine gemeinsame Marke, teilte eine Sprecherin des US-Unternehmens am Mittwoch mit. Zudem werde Alibaba ShopRunner bei der Expansion in China behilflich sein.

ShopRunner werde dazu die Logistik-Infrastruktur Alibabas nutzen, um in der Volksrepublik durchzustarten. Über ShopRunner erhielten US-Einzelhändler Zugang zum riesigen chinesischen Markt. Dort waren in der Vergangenheit etliche große US-Firmen mit ihren Expansionsplänen wegen regulatorischer Hürden gescheitert.

Alibaba ist bereits mit knapp 40 Prozent an ShopRunner beteiligt. Die Chinesen waren im Oktober mit 206 Millionen Dollar bei ShopRunner eingestiegen, um in den USA verstärkt in den Wettbewerb zum Online-Händler Amazon zu treten. ShopRunner bietet für eine Jahresgebühr von 79 Dollar eine kostenlose Lieferung innerhalb von zwei Tagen. Die Produkte stammen dabei nicht von ShopRunner selbst sondern von diversen Einzelhändlern. Alibaba hat den US-Markt schon seit Jahren im Visier. Das Unternehmen hatte am Dienstag nach monatelangen Planspielen nun offiziell den Startschuss für den wahrscheinlich größten Börsengang in der Technologiebranche gegeben. Der Konzern reichte bei der US-Börsenaufsicht einen Antrag auf eine Neuemission in New York ein.