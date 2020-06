Amazon-Arbeitskonflikt hat "grundlegende Bedeutung"

„Es ist ein fundamentaler Konflikt“, sagte Frank Bsirske zum Arbeitskonflikt bei Amazon. „Es geht darum, wie im digitalen Zeitalter die Zukunft der Arbeitsbeziehungen gestaltet werden soll.“

Die jüngste Streikwelle bei Amazon hatte am 15. Dezember begonnen. Eine Einigung konnte nicht erzielt werden. Der Tarifkonflikt bei dem Versandhändler dauert seit Mai 2013. Ver.di will den deutschen Ableger des US-Giganten zur Aufnahme von Tarifverhandlungen zu den besseren Bedingungen des Einzel- und Versandhandels zwingen. Amazon lehnt das strikt ab und verweist darauf, dass sich die Bezahlung der Mitarbeiter am oberen Bereich der Logistikbranche orientiert.