Amazon-Mitarbeiter in den USA weiterhin ohne Gewerkschaft

Amazon muss sich in den USA weiterhin mit keiner Gewerkschaft auseinandersetzen. Der erste Versuch von Mitarbeitern, sich zu organisieren, scheiterte am Mittwoch. Eine Gruppe von Technikern des Logistikzentrums in Middletown im US-Bundesstaat Delaware lehnte es letztlich mehrheitlich ab, der Gewerkschaft IAW beizutreten.

Ganz im Gegensatz zu Deutschland gibt es in den USA bisher keine Angestellten beim weltgrößten Online-Händler, die gemeinschaftlich einer Arbeitnehmer-Organisation angehören.

Die Bemühungen in Delaware waren die ersten dieser Art und hätten lediglich 40 der 1.500 Beschäftigten betroffen. Ihre Entscheidung, sich doch nicht der IAW anzuschließen, hat zur Folge, dass mindestens für ein Jahr keine weitere Abstimmung in Middletown über eine solche gewerkschaftliche Organisierung erfolgen darf. In den USA gibt es mehr als 40 Logistikzentren, in denen die über die Internetseite verkauften Waren verpackt und weitergeleitet werden.