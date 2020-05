Amazon versteuert Einnahmen jetzt in Deutschland

Die Europäische Kommission prüft derzeit, ob Amazons bisheriges Konstrukt mit einer Versteuerung im Großherzogtum, das als Steueroase gilt, legal ist. Konzerne haben in Luxemburg zum Teil Steuerraten von weniger als einem Prozent auf die nach Luxemburg verlagerten Gewinne erhalten. EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker steht dabei unter Druck, weil er dort 18 Jahre lang Regierungschef war. Als Präsident der EU-Kommission hat er nun Steuersparmodellen den Kampf angesagt.



Amazon hat nach Angaben der Zeitung in Deutschland 2014 Waren im Wert von fast zwölf Milliarden US-Dollar (10,9 Milliarden Euro) verkauft, 2012 waren es rund neun Milliarden Dollar. Gewinne fielen in Deutschland aber offiziell kaum an.