Amazon will eigenes Smartphone gratis anbieten

Denn selbst wenn Amazon es "nur" schafft, für ein topaktuelles Highend-Gerät einen ähnlich niedrigen Preis wie bei den Kindle-Readern aus dem Hut zu zaubern, würden Apple und Co in Erklärungsnotstand kommen, warum ihre Highend-Geräte vier bis fünf Mal so teuer sind. Das Geschäftsmodell erlaubt Amazon im Vergleich zu Apple und Samsung, Hardware zum Schleuderpreis anzubieten, da der Online-Händler eben nicht mit den Geräten sondern den dafür verkauften Inhalten sein Geld macht. Ungeachtet dessen, dass Apples iTunes- und App-Store eine sichere Einnahmequelle ist, erwirtschaftet der iPhone-Hersteller wie auch Samsung das meiste Geld über Hardware im Highend-Segment.



Eine ähnliche Strategie könnten über kurz oder lang auch Google und Facebook verfolgen, die allesamt mit verkaufter Werbung und ihren eigenen Services punkten und folglich ebenfalls nicht von Margen bei verkaufter Hardware abhängig sind. In Branchenkreisen rechnet man fest damit, dass das neue Amazon-Modell große Auswirkungen auf die Mobilfunkindustrie haben wird. Denn gerade in den USA haben bislang auch die Mobilfunker davon profitiert, Highend-Geräte wie das neueste iPhone oder Galaxy-S-Modell praktisch kostenlos, aber mit einem saftigen Monatsvertrag abzugeben.