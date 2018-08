Amazon zahlt Mitarbeiter für nette Tweets zu Arbeitsbedingungen

Die FC-Ambassador-Accounts sind allesamt im August registriert worden. Wie viele Personen Amazon für die Verbreitung von Tweets bezahlt und wie viel sie verdienen, ist unklar. Zuletzt sind in britischen Medien Berichte erschienen, in denen der Druck auf Amazons Lagerhausangestellte als extrem hoch beschrieben wurde. So sollen Mitarbeiter in Flaschen uriniert haben, weil sie Angst hatten, dass ein WC-Besuch zu einem Verpassen der Quote führen könnte.