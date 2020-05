Analysten: tiefrote Neunmonatszahlen für Telekom Austria

Die Neunmonatszahlen dürften erneut von den Wertberichtigungen in Bulgarien aus dem Halbjahr sowie einem harten Konkurrenzkampf und einem schwachen makroökonomischen Umfeld in dem Land belastet werden. Zudem bleibt der regulatorische Druck in Kroatien hoch und die Performance der Region dürfte ebenfalls weiterhin schwach sein, so die Erste-Group-Analysten.

Der eher schleppenden Marktentwicklung in diesen Ländern stehen jedoch höhere Tarife in Österreich gegenüber, die sich vor allem im Vergleich zum ersten Halbjahr 2014 positiv auf die Neunmonatsbilanz auswirken dürften. Auch die Abwanderungsquote sollte sich angesichts der von allen Mobilfunkanbietern angehobenen Aktivierungsgebühren stabilisieren, kommentieren die Analysten der Erste Group. Da das Geschäft in Österreich 61 Prozent des Umsatzes und 55 Prozent des Ebitda der Telekom ausmacht, sollten die Ergebnisse klar von der positiven Trendwende in Österreich geprägt sein, sind sich die Analysten von Erste Group und UBS einig.