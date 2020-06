Angst vor der Cloud: "Es sind nicht die bösen Amerikaner"

Unter dem Motto „So sicher ist die Cloud“ lud Microsoft Österreich am Donnerstag zu einer Informationsveranstaltung und Diskussionsrunde am Wiener Standort. Neben der technischen Implementierung von Cloud-Diensten wie Azure und Office 365 drehten sich viel Fragen um die Sicherheit der Daten und datenschutzrechtliche Bedenken. Für Diskussion sorgt dabei wiederholt der Patriot Act, der es US-Behörden in Kombination mit dem umstrittenen Safe-Harbor-Abkommen theoretisch auch in Europa erlaubt, auf bei US-Cloudanbietern gespeicherten Daten zuzugreifen.