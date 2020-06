"Safe Harbour"-Regelungen: Verhandlungen stocken

Die Verhandlungen über das „Safe-Harbour“-Abkommen kämen offenbar in den entscheidenden Fragen nicht voran, erklärte Voßhoff am Dienstag in Berlin.„Ich rufe die Verhandlungspartner EU-Kommission und US-Regierung auf, die bestehenden Chancen für datenschutzgerechte Lösungen zu ergreifen.“ Ein Scheitern der Gespräche könne dazu führen, dass Datenübermittlungen in die USA ausgesetzt werden müssten - mit „erheblichen wirtschaftlichen Folgen“.