NSA-Affäre: EU-Parlament droht mit Konsequenzen

Das EU-Parlament nahm am Mittwoch mit 544 zu 78 Stimmen (60 Enthaltungen) den Abschlussbericht zum Untersuchungsausschuss zur Überwachung durch die NSA und andere Geheimdienste an und drohte der USA mit Konsequenzen, falls die Massenüberwachung nicht eingestellt werde. Die Zustimmung des Parlaments zum transatlantischen Freihandelsabkommen ( TTIP) könnte gefährdet sein, falls die Massenüberwachung der US-Geheimdienste fortgesetzt werde, heißt es in der Entschließung der Parlamentarier.

Der Kampf gegen den Terrorismus dürfe niemals als Rechtfertigung für geheime oder sogar rechtswidrige Programme zur Massenüberwachung dienen, betonten die Abgeordneten in ihrer Resolution zum Abschluss ihrer sechsmonatigen Untersuchung zur NSA-Affäre.