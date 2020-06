Apple-Aktionäre stellen sich hinter Konzernführung

Der ursprünglich erwartete Showdown auf der Hauptversammlung von Apple ist ausgeblieben. Nachdem Großaktionär Carl Icahn im Vorfeld seine Forderung nach einer Aufstockung des Aktienrückkaufs fallen gelassen hatte, winkten die Anteilseigner am Freitag nach US-Medienberichten die Vorstellungen des Managements durch.

Icahn hatte eigentlich lautstark verlangt, den Aktienrückkauf im Geschäftsjahr auf 50 Milliarden Dollar aufzustocken. Er biss aber bei Apple-Chef Tim Cook und dem Verwaltungsrat des Konzerns auf Granit. Schließlich hatte Icahn erklärt, sich mit dem auf 32 Milliarden Dollar geschätzten laufenden Rückkauf zufriedenzugeben.

Absage an mehr Profit-Denken

Eine ungewöhnlich scharfe Abfuhr erteilte Cook laut den Berichten einem Aktionär, der mehr Profit-Denken verlangt hatte. „Wenn Apple seine Geräte für Blinde nutzbar macht, denke ich nicht an die verdammte Rendite“, so Cook. „Wenn Sie wollen, dass wir nur an Rendite denken, sollten sie diese Aktien verkaufen“, erklärte er demnach dem Vertreter des National Center for Public Policy Research, das neben Forderungen nach Profit-Orientierung auch für Zweifel am Klimawandel bekannt ist.