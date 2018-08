Apple blockiert Gay-Pride-Ziffernblatt seiner Watch in Russland

Der Grund für Apples freiwillige Zensur könnte in strengen Gesetzen liegen, die Russland 2013 erlassen hat. Unter dem "Propagandaverbot" für Homosexualität drohen Geld- und Gefängnisstrafen, wenn sich jemand in Anwesenheit Minderjähriger positiv über Homosexualität äußert. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat diese Gesetze verurteilt. Auch das Gay-Pride-Uhrenband für die Apple-Watch ist in Russland nicht erhältlich. Apple hat sich auf Anfrage von The Verge bislang nicht zum Thema geäußert.