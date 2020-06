Apple kauft Kopfhörer-Hersteller Beats um 3 Mrd. Dollar

Branchenkenner glauben, dass Apple zwar auch an der Hardware und der Marke interessiert war, den Deal aber in erster Linie nutzen will, um im Streaming-Bereich schneller voranzukommen. Apple zufolge soll der Streaming-Dienst von Beats zunächst getrennt von den verschiedenen iTunes-Services geführt werden. Die Marke Beats inklusive der Kopfhörer und Lautsprecher sollen ebenfalls weiterbestehen.

Neben Dr. Dre könnte Apple auch vom langjährigen Musikmanager Jimmy Iovine profitieren, der über ausgezeichnete Kontakte in der Musik und Entertainment-Industrie verfügt. Der Deal ist eine Premiere für Apple, das bislang äußerst sparsam bei Übernahmen anderer Firmen vorgegangen ist und nie mehr als mehrere Hundert Millionen Dollar ausgegeben hat. Von den drei Milliarden Dollar werden 2,6 Mrd. in Cash ausbezahlt, die restlichen 400 Millionen wird Apple in Aktien abgelten. Die Übernahme soll bis September abgeschlossen sein.