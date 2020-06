Apple-Patentstreit: Verizon hält zu Samsung

Samsung bekommt in seinem Ideenklau-Streit mit Apple Schützenhilfe vom größten US-Mobilfunkanbieter Verizon Wireless. Der Telekommunikations-Riese plädierte in neuen Gerichtspapieren gegen eine mögliche Einstweilige Verfügung gegen den Vertrieb einiger Samsung-Telefone in den USA. Zu Begründung hieß es in den am Wochenende veröffentlichten Unterlagen, ein solcher Verkaufsstopp wäre gegen das öffentliche Interesse.



Sowohl Apple- als auch Samsung-Partner

Verizon Wireless vertreibt sowohl Samsung-Telefone mit dem Google-Betriebssystem Android als auch Apples iPhone. Apple und Samsung werfen sich in einem weltweiten Streit gegenseitig Ideenklau und Patentverletzungen vor. Der Unterstützungsbrief wurde in einem Prozess in Kalifornien eingereicht, der demnächst in die entscheidende Phase tritt. Der deutsche Patentexperte Florian Müller, der die Konflikte in der Mobilfunkbranche beobachtet und am Samstag als erster über den Vorstoß von Verizon Wireless berichtete, sprach von einer „Kriegserklärung“, die erhebliche Konsequenzen für den US-Markt haben könnte.

Der Streit zwischen Samsung und Apple spitzte sich zuletzt immer weiter zu. In Deutschland erzielte Apple vor wenigen Wochen eine