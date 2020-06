Apple und Samsung ziehen in die nächste Schlacht

Keines der Urteile fügte bisher einer der Seiten eine so schwere Niederlage zu, dass sie zur Kapitulation bereit gewesen wäre. Apple gelang es zwar, einige Elemente der Bedienung wie zurückspringende Bilder am Ende von Fotostrecken oder das Entsperren des Bildschirms per gerader Wischbewegung aus Android zu verbannen. Oder im Jahr 2011 ein neues Samsung-Tablet in Deutschland monatelang vom Markt fernzuhalten.

Aber im Großen und Ganzen erwiesen sich Patente als Waffe alles andere als thermonuklear: Ungeachtet der Prozesse ist Samsung mit großem Abstand der größte Smartphone-Hersteller der Welt - rund jedes dritte Computer-Handy weltweit kommt von den Südkoreanern. Und es war recht schnell klar, dass die Patentklagen kaum etwas daran ändern können.