Apple vs. Samsung in den USA unentschieden

, weil das Verbot des Samsung-Galaxy das lukrative Weihnachtsgeschäft zu schmälern drohe.

Samsung verfolgt vor dem US-Gericht die Strategie, dass Apple die Gültigkeit seiner Patente nicht belegen könnte. Doch Apple-Anwalt Harold McElhinny erklärte, dass sich das Design zum Besseren weiterentwickelt habe und Apples Patente dadurch infrage gestellt werden dürften.Apple-Sprecherin Kristen Hughuet sagte nach der Anhörung, die Ähnlichkeit der Produkte sei kein Zufall. Eine so dreiste Form des Plagiats dürfe es nicht geben. Apple müsse seine geistiges Eigentum verteidigen. Für Samsung sagte Kim Titus,die Anschuldigungen von Apple entbehrten jeder Grundlage.

In mehreren Ländern vor Gericht

Der neue Kleincomputer von Samsung ist zum schärfsten Konkurrenten des Apple-Verkaufsschlagers iPad avanciert, der bisher klar den Tablet-Markt beherrscht. Seit dem Frühjahr fechten die beiden Konzerne ihren Wettbewerb um den rasant wachsenden Smartphone- und Tabletmarkt in mehreren Ländern vor Gericht aus. So hat Apple den Verkauf des Samsung Galaxy in Deutschland gerichtlich untersagen lassen und auch in den Niederlanden Einschränkungen bei einigen Smartphone-Modellen erreicht. In Australien gilt ein Verkaufsverbot, bis das Gericht im Hauptverfahren über den Vorwurf der Produktpiraterie entschieden hat.

Im Streit mit Apple steckt Samsung in dem Dilemma, dass der US-Konzern nicht nur Rivale sondern auch Großkunde ist. Die Südkoreaner verkaufen Computer-Chips an Apple, die in iPhones und iPads eingesetzt werden.