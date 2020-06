Apple zapft Kapitalmarkt erneut an

Nach der versprochenen Aufstockung von Dividende und Aktienrückkauf besorgt sich Apple am Kapitalmarkt das nötige Geld. Der iPhone-Hersteller veröffentlichte am Dienstag einen vorläufigen Prospekt für den Verkauf von Anleihen. Eine Summe ging daraus noch nicht hervor. In US-Medien wurde jedoch damit gerechnet, dass sich das Unternehmen insgesamt 17 Mrd. Dollar (12,27 Mrd. Euro) beschafft.

Apple hatte seinen Anteilseignern in der vergangenen Woche eine um 8 Prozent höhere Quartalsdividende zugesagt und gleichzeitig den Rückkauf eigener Aktien von 60 auf 90 Mrd. Dollar aufgestockt. Die gesamten Ausschüttungen erreichten damit den Wert von 130 Mrd. Dollar, wie Konzernchef Tim Cook betonte. Die Aktie war nach dieser Ankündigung kräftig gestiegen.

Apple hatte bereits im vergangenen Jahr 17 Mrd. Dollar am Kapitalmarkt eingesammelt, um die Ausschüttungen zu finanzieren. Das Unternehmen sitzt zwar noch auf einem Geldberg von 151 Mrd. Dollar. Ein großer Teil liegt jedoch im Ausland. Sollte Apple das Geld in die USA holen, würden hohe Steuern fällig. Bei den derzeit niedrigen Zinsen lohnt es sich für den Konzern deshalb, Schulden zu machen. Beim Verkauf der Anleihen helfen Goldman Sachs und die Deutsche Bank.