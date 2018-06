Arbeiter berichten von mehreren Bränden in Tesla-Fabrik

Tesla dementiert

Ein Tesla-Sprecher dementierte, dass der Brand im April große Auswirkungen hatte. Ebenso wies man darauf hin, dass man alles täte, um für die Sicherheit und Gesundheit seiner Angestellten zu sorgen. Es würden regelmäßige Kontrollen der Luftqualität durchgeführt.

Tesla kämpft besonders beim günstigsten Model 3 seit jeher mit Produktionsproblemen. Bereits Ende 2017 wollte man 5000 Wagen pro Woche fertigen. Später wurde dieses Ziel auf Ende Juni verschoben. Im März lag man bei 2000 Model 3 wöchentlich. Brancheninsider sahen die Probleme zwischenzeitlich als so gravierend an, dass Tesla in die Zahlungsunfähigkeit rutschen könnte.