ARM im Aufwind

Beim Chip-Designer ARM geht es dank der ungebrochenen Nachfrage nach Smartphones und Tablets weiter aufwärts. Nach einem dritten Quartal mit Wachstum bei Umsatz und Gewinn gehen die Briten auch optimistisch in den letzten Jahresabschnitt. Dank eines Rekordbestands an Aufträgen rechne der Konzern damit, im Schlussquartal die aktuellen Markterwartungen an den Jahresumsatz zu erfüllen, heißt es in einer ARM-Mitteilung vom Dienstag. Damit dürften die Erlöse auf etwa 705 Millionen Pfund (832 Mio Euro) zulegen nach 577 Millionen im Vorjahr.

Im dritten Quartal hatten die Briten, deren Technologie unter anderem in Apple-Produkten steckt, ihren Umsatz um mehr als ein Viertel auf 184 Millionen Pfund gesteigert. Der Gewinn vor Steuern wuchs um knapp ein Viertel auf 68,3 Millionen Pfund.