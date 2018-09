Austrian Innovation Forum zeichnet die besten Innovationen aus

Das Austrian Innovation Forum hat sich in den vergangenen Jahren als führende Tagung für Innovation in Unternehmen in Österreich etabliert. Unter dem Motto "Innovationen im Umbruch" geht die Veranstaltung am 11. Oktober im Tech Gate Vienna bereits in die achte Runde.

Dieses Jahr steht im Mittelpunkt, wie Unternehmen im Zeitalter von Umbruch, Digitalisierung und Ambidextrie mit Innovationskraft überleben und nachhaltig erfolgreich sein können. Mit Workshops und Vorträgen zum Thema "Blockchain in der Unternehmenspraxis" und einem "Lean Innovation Workshop" am 10. Oktober wird die Veranstaltung abgerundet.

Ein Novum beim diesjährigen Austrian Innovation Forum ist die Verleihung des "Iceberg innovation leadership award". Der "Iceberg innovation leadership award" zeichnet nachhaltige Innovationen österreichischer Unternehmen aus und wird am 11. Oktober erstmals im Rahmen der Veranstaltung verliehen.