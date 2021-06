AVUS Reviermanager: Wildkamera mit Mehrwert

Der AVUS Reviermanager, eine neue Lösung von A1 in Kooperation mit TNS, sorgt dafür, dass die Wildtiere via Kamera und Smartphone permanent im Blick sind.

A1 präsentiert in Kooperation mit dem österreichischen Lösungspartner TNS den AVUS Reviermanager, das weltweit erste System bestehend aus Wildkamera und Online-Service zur Steuerung per Smartphone, Tablet oder PC. „Bei der Entwicklung des Reviermanagers hatten wir ein klares Ziel: nicht nur die beste Wildtierkamera der Welt zu entwickeln, sondern die Bilder in einer beeindruckenden Einfachheit auf das Handy oder den PC zu bringen. Das Endprodukt unserer gemeinsamen Bemühungen ist nun viel mehr als nur eine Kamera: eben der Reviermanager. Ich freue mich sehr, der österreichischen Jägerschaft ein unschlagbar praktisches Angebot machen zu können. Entwickelt von Jägern für Jäger, ohne versteckte Kosten “, erklärt Martin Schmutz, Leiter A1 Vertrieb und selbst Jäger und Jagdaufseher, zum AVUS Reviermanager.