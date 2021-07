Ballmer-Gegner kommt in Microsoft-Aufsichtsrat

Der Windows-Riese gab am Wochenende eine Einigung mit dem Investor ValueAct bekannt. Im Gegenzug verpflichtete sich die Finanzfirma ValueAct unter anderem, nicht einen bestimmten Anteil an Microsoft zu überschreiten, keine Fusionen anzustreben und das Management nicht „zu verunglimpfen“.



ValueAct hatte im Frühjahr eine Microsoft-Beteiligung bekanntgegeben und seitdem Druck für Veränderungen gemacht. Einige Branchenbeobachter sahen das Vorgehen von ValueAct als einen Faktor in der Rücktritts-Ankündigung des langjährigen Konzernchefs Steve Ballmer vor einer Woche, die Vermutung wurde allerdings zurückgewiesen.