"Bei Enterprise-Search-Lösungen hat Europa Aufholbedarf"

Bei den immer größer werdenden Datenbergen, die Unternehmen anhäufen, ist es nachvollziehbar, dass effiziente Suchlösungen an Bedeutung gewinnen. "Eines ist klar: Es generieren jene Unternehmen einen deutlichen Wettbewerbsvorteil, die ihren Wissensschatz, der in diversen Abteilungen, in den unterschiedlichsten Applikationen und in allen Mitarbeiterköpfen mehr oder weniger verteilt ist, konsolidiert nutzen können", sagt Daniel Fallmann, Gründer und Geschäftsführer der Mindbreeze GmbH.

Er vergleicht dabei die unstrukturierten Mengen an Daten mit Goldstaub. Enterprise-Search-Lösungen seien in der Lage, aus dem losen Goldstaub handfeste Goldbarren zu pressen, so Fallmann.