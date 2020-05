Bericht: Apple will soziales Netzwerk Path kaufen

Apple könnte schon bald in das Geschäft mit sozialen Netzwerken einsteigen und Facebook, Twitter und Google+ Konkurrenz machen. Das berichtet der Blog PandoDaily, laut dem der Konzern eine Übernahme von Path plant. Path-Gründer Dave Morin (hier im futurezone-Interview) verweigerte bislang jeglichen Kommentar zu den Gerüchten. Die Gerüchte erhielten neues Feuer, als Morin in der ersten Reihe auf der Apple-Keynote zu sehen war, direkt neben Dr. Dre. Zudem kam Morin im Zuge der Konferenz Techcrunch Disrupt nicht mehr aus dem Schwärmen über die Apple Watch heraus und bestätigte Arbeiten an einer passenden App.