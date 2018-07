Bericht: Bikesharing-Anbieter Obike ist offenbar pleite

Der Bikesharing-Anbieter Obike, der unter anderem auch in Wien tätig ist, hat derzeit offenbar mit finanziellen Problemen zu kämpfen. In Singapur, wo das Unternehmen seinen Firmensitz hat, läuft Berichten zufolge bereits ein Insolvenzverfahren. Am Donnerstag wurde bekanntgegeben, dass zwei Masseverwalter bestellt wurden, die die Kontrolle über das Unternehmen übernommen haben und sich nun mit den Forderungen der Gläubiger auseinandersetzen.

Dazu zählen vor allem zahlreiche Kunden, die 49 Singapur-Dollar (rund 30 Euro) an Kaution für die Nutzung der Leihräder hinterlegen mussten. Das Problem: Obike habe Berichten zufolge diese Gelder verwendet, um den laufenden Betrieb zu finanzieren. Deswegen sei unklar, ob die Kunden ihre Kaution zurückerhalten werden. Hierzulande verlangte der Anbieter keine entsprechende Kaution.

Gebühr gegen Fahrradflut

Obike ist ein relativ junges Start-up und wurde erst im November 2016 gegründet. Drei Monate später ging man in der Heimat Singapur an den Start, wo bis zuletzt rund 14.000 Räder im Umlauf waren. Wie in vielen anderen Ländern beklagte sich aber auch Singapur über die Flut an Fahrrädern, die oftmals unrechtmäßig abgestellt wurden und hob daher eine Gebühr pro Leihrad ein, um das Wachstum zu bremsen.