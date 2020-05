Berichte: Schnäppchenjäger umschleichen Blackberry

Eigentlich will der Großaktionär Fairfax den Smartphone-Hersteller ganz übernehmen - für 4,7 Milliarden Dollar (3,5 Mrd Euro). Allerdings ist das Geschäft noch nicht in trockenen Tüchern und die Börsianer fürchten, dass es platzt. Die Blackberry-Aktie stand im vorbörslichen Handel am Donnerstag bei 7,80 Dollar und damit unter dem geplanten Angebot von 9 Dollar. Blackberry leidet unter der Konkurrenz durch Android-Smartphones und Apples iPhone. Das kanadische Unternehmen hatte zuletzt einen Quartalsverlust von fast einer Milliarde Dollar geschrieben und baut Tausende Arbeitsplätze ab. Zu allem Überfluss droht auch noch ein Auftragsfertiger abzuspringen. Die renommierte IT-Analysefirma Gartner forderte Blackberry-Kunden auf, sich Notfallpläne zurechtzulegen.

„Das Unternehmen verspürt einen Rückgang bei der Nachfrage und beim Marktanteil“, stellte der Hersteller in seinem jüngsten Finanzbericht fest. Zunächst war Blackberry im Heimatmarkt Nordamerika unter Druck geraten, nachdem das iPhone seinen Siegeszug angetreten hatte. Nun gebe es auch in Wachstumsmärkten scharfe Konkurrenz, unter anderem durch günstige Android-Smartphones, warnte Blackberry. Das Unternehmen hat bereits mehrere Sparrunden hinter sich. Der aus Deutschland stammende Konzernchef Thorsten Heins streicht aktuell weitere 4500 Stellen, womit noch 7000 Mitarbeiter übrig bleiben. Geräte mit dem als Hoffnungsträger gestarteten neuen Betriebssystem Blackberry 10 liegen wie Blei in den Regalen. Auch Industriekunden haben bislang nicht wie erhofft angebissen.