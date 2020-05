Bosch gliedert Sparten außerhalb der KfZ-Technik aus

Bosch hatte im vergangenen Jahr kräftig zugekauft und die Gemeinschaftsunternehmen Bosch Siemens Hausgeräte und ZF Lenksysteme komplett übernommen. Alle Geschäftsbereiche außerhalb der KfZ-Sparte sollen künftig in eigenen Rechtseinheiten geführt werden, so der Sprecher weiter. Für die Bereiche wie Thermotechnik, Sicherheitssysteme oder das im vergangenen Jahr komplett übernommene Gemeinschaftsunternehmen Bosch Siemens Hausgeräte ist das bereits der Fall. Auf diese Weise würden Geschäftsprozesse vereinfacht. Der Informationsfluss in Finanzbuchhaltung und Controlling würden vereinheitlicht.

An Verkaufsgerüchten sei absolut nichts dran, so Bereichsvorstand Klefenz weiter. "Unsere Sparte wird auch weiterhin eine starke Rolle in der Bosch-Gruppe spielen." Die Mitarbeiter seien bereits Ende März informiert worden. In der Verpackungstechnik arbeiteten zuletzt rund 6.000 Mitarbeiter. Bei Power Tools waren Ende 2014 weltweit 19.000 Menschen beschäftigt. Weltweit zählt Bosch 290.000 Beschäftigte.