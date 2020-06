Bravofly geht bei Börsenstart auf Sinkflug

Mit Bravofly hat bereits der zweite europäische Online-Reiseanbieter einen enttäuschenden Börsenstart hingelegt. Nach der spanischen eDreams Odigeo in der Vorwoche sanken auch die Aktien des Schweizer Branchenvertreters beim Handelsdebüt unter den Ausgabepreis.

Die Bravofly-Titel notierten am Dienstagmittag bei 45,25 Franken, nachdem sie am Vorabend zu 48 Franken und damit in der oberen Hälfte der Preisspanne platziert worden waren. „Angesichts der politischen Spannungen und der Korrektur vieler Internet-Titel ist das Umfeld für solche IPOs nicht ideal“, erklärte ein Händler zum zweiten Börsengang in der Schweiz im laufenden Jahr.