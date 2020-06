Breitband-Milliarde: "A1 darf nicht bevorzugt werden"

Die Forderung nach einer technologieneutralen Vergabe mit gleichen Chancen für Mobilfunker, Kabelnetz- und Festnetzbetreiber untermauerte Trionow mit einer Statistik zum Breitband-Förderungsprogrammen von 2010 bis 2013. Von dem damals "nur" 30 Millionen Euro schweren Programm seien 71 Prozent an die A1 geflossen. Mobilfunkbetreiber wurden gerade einmal mit 1,5 Prozent der Förderungssumme bedacht. "Wenn man diese Zahlen auf ein Volumen von einer Milliarde Euro umlegt, wäre das ein schwerer Eingriff in den Wettbewerb des Marktes", so Trionow.

Werde in einem Gebiet der Breitbandausbau gefördert, müsse zudem ein unbefristeter, gleichberechtigter Zugang für alle Mitbewerber zur geförderten Infrastruktur gewährleistet sein. Für die ländliche Breitbandversorgung schlägt der VAT zudem vor, Glasfaser in die Gemeinden zu legen und so von zentralen Knotenpunkten die Anbindung über verschiedene Dienste - wie Mobilfunk, Kabel oder auch Kupfer - zu ermöglichen. So könne der Wettbewerb und das Angebot für Kunden gewährleistet werden.