Broken Rules: Jagd nach dem Anschluss-Erfolg

Im Gegensatz zum Erstlingswerk war und ist Chasing Aurora von Beginn an als Multiplayer-Game ausgelegt. Zu viert macht man in unterschiedlichen Modi Jagd auf einen Talisman. Dieser Aspekt steht im Vordergrund. Hierfür wurde seit Dezember 2010 auch eine eigene Engine entwickelt, die vom ZIT gefördert wurde. Der Anstoß für diesen Entwicklungsschritt kam laut Hackl übrigens von Sproing-Chef Riegler. „Mit einer eigenen Engine sparen wir langfristig Lizenzkosten und haben die Kontrolle über den Source Code“, sagt Hackl.

Aktuell wird intensiv am Einzelspieler-Modus gearbeitet, für den man sich zusätzlich entschied. „Es wird Action-reich werden und Geschicklichkeit gefragt sein“, mehr will Hackl jedoch nicht verraten. Mit einem genauen Starttermin hält er sich ebenso zurück. „2012“, so die knappe Antwort. Ebenso bedeckt hält er sich über die Plattformen: „PC, Mac und Linux sind wie schon bei AYIM fix. Es wird aber auch für eine der großen Konsolen erscheinen.“ Smartphones und Tablets werden hingegen nicht berücksichtigt, da sich die auf zwei Sticks ausgelegte Steuerung nicht sinnvoll auf Touchscreen umsetzen lässt.

Nur im Netz und gegen Geld

Was Hackl des Weiteren ausschließen kann, ist das Spiel kostenlos herzugeben und mit Micropayments oder In-Game-Werbung Geld einzunehmen. „Dafür müsste man ein komplett neues Spiel entwerfen und wer weiß, ob der Free2Play-Hype in einem halben Jahr nicht wieder vorbei ist“, so Hackl. Dass das Spiel jemals in der klassischen Handel kommt, schließt Hackl ebenfalls aus. „Das ist nicht unser Markt. Bei AYIM hatten wir das kurz diskutiert, uns dann aber aufgrund der Kosten und des Aufwands dagegen entschieden. Mit digitaler Distribution fahren wir deutlich besser“, so Hackl. Neben dem Download auf der eigenen Seite wird das Spiel in Portalen wie Steam aber auch in Online-Shops der Konsolen positioniert.

Dass der Titel in der Masse an Spielen untergehen wird, glaubt Hackl nicht. Zwar gebe es nun deutlich mehr Spiele unabhängiger und kleiner Entwickler und somit deutlich mehr Wettbewerb, aber die Bekanntheit des Erstlingswerks werde sicher bei der Vermarktung helfen. Zudem steche das Spiel schon alleine wegen der visuellen Designs hervor. „Games wie Limbo oder Antichamber haben gezeigt, dass Spieler sehr wohl ausgefallene und andersartige Spiele wollen und kaufen. Der Markt ist in den letzten Jahre deutlich gereift“, so Hackl.